حكومة كوردستان تعرض أفلاماً روائية ووثائقية في معرض موسكو السينمائي للأفلام الكوردية

شفق نيوز/ اعلنت إدارة العلاقات العامة لمهرجان موسكو السينمائي للأفلام الكوردية، يوم الإثنين، ان العاصمة الروسية موسكو ستستضيف مهرجان موسكو السينمائي للأفلام الكوردية بنسخته الثانية.

وجاء في بيان لإدارة العلاقات العامة مهرجان موسكو السينمائي للأفلام الكوردية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المهرجان السينمائي الكوردي بدورته الاولى أدير من قبل "غوليزر غردن زري" Gulizer Gerdenzeri، ويطمح المهرجان عكس الثقافة والتاريخ الكورديين وكذلك الحياة العصرية لهذه الأمة".

واشار البيان الى ان "حكومة إقليم كوردستان العراق ستعرض 54 فيلما روائيا وفيلما قصيرا ووثائقيا لمخرجين من 8 دول، بدعم من "كارو آرت" KARO.Art، في الفترة من 29 يونيو إلى 13 تموز (يوليو) 2022 في مركز سينما أكتیابر Oktyabr في موسكو و سينما KARO 11 Ohta في سن پترزبورغ بروسيا".

يشار الى أن مهرجان "موسكو" Moscow للسينما الكوردية مدرج في قائمة المهرجانات السينمائية الدولية التي تنظمها وزارة الثقافة الروسية ووقع عليها "أ. بی. ليوبيموفا" O.B. Lyubimova وزيرة الثقافة الروسي. واستقطبت هذه التظاهرة السينمائية الكوردية جميع محبي الأفلام، خصوصا من الكورد في روسيا وجميع أولئك الذين يولون أهمية بمصير الكورد في العالم ويتعاطفون معهم.

وأضاف البيان ان "مهرجان موسكو للسينما الكوردية يتطلع لما هو أبعد من السياسة والدين، ويرى السينما ويعلمها على أنها فن أساسي وأداة مهمة لإحداث تحولات اجتماعية واعدة".

وتابع ان "الأعمال المقدمة في المهرجان تتناول مصير الكورد وتاريخهم وكفاحهم الشاق، وهي معروضة باللغة الأصلية مع ترجمة باللغة الروسية، حيث يتم تعريف الجماهير بالثقافة الوطنية ولغة الشعب القديم، فضلاً عن تاريخ وتقاليد عدة مئات من السنين ونضالات هذا الشعب في العالم ومختلف الدول".

واشار البيان الى ان "مهرجان موسكو للأفلام الكوردية MKFF يهتم هذا العام بالذكرى 85 لميلاد المخرج الكوردي الشهير "يلماز غوني" Yılmaz Güney، حيث سيتم عرض الفيلم الافتتاحي لمهرجان موسكو للفيلم الكوردي 2022 من أفلام هذا المخرج الكوردي التركي الأصل وهو فيلم "الطريق" The Road، الذي فازت النسخة الكاملة منه بمهرجان كان السينمائي الدولي عام 1982".

ونوه البيان الى ان "المنافسة على الجوائز الرئيسية لهذه التظاهرة السينمائي الكوردية على أفلام من 8 دول من إخراج مخرجين من الشرق الأوسط وأوروبا".

وانعقدت مهرجانات الأفلام الكوردية بنجاح في عواصم أوروبية وعالمية لسنوات عديدة. في عام 2022، هذه هي السنة الثانية التي تفتح فيها موسكو أبوابها وتوفر فرصة فريدة لمشاهدة أفضل أفلام المخرجين الكورد.

كما تمنح دورة هذا العام من المهرجان فرصة خاصة لمشاهدة أفلام من برنامج المهرجان المتزامن في سانت بطرسبرغ وذلك لتزايد عدد رواد هذه الأفلام.

وهذه التظاهرة السينمائي الكوردية تسهم في تطوير السينما العالمية، والحفاظ على الهوية الوطنية واللغة الأم للكورد، فضلاً عن إتاحة الفرصة لمشاركة تراثها التاريخي والثقافي مع الشعوب الأخرى التي تعيش في روسيا من خلال عرض أفلام مخصصة للكورد تعرض تاريخهم وثقافتهم وآلامهم.