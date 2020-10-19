حكومة كوردستان تعد خطة لاستكمال عشرات المشاريع المتوقفة في كرميان

شفق نيوز/ اعلنت ادارة كرميان في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن خطة مبدئية لاستكمال عشرات المشاريع المتوقفة منذ سنوات.

وقال المشرف على الإدارة وكالةً جلال نوري لوكالة شفق نيوز، ان وزير التخطيط في حكومة كوردستان دارا رشيد زار كرميان واطلع ميدانيا على المشاريع المتوقفة منذ 2014 بسبب الازمة المالية ووعد وبناءً على خطة حكومة الإقليم باستكمال المشاريع ذات الحاجة الاساسية.

وبين نوري أن أكثر من 110 مشاريع متوقفة في كرميان منذ ست سنوات في عموم القطاعات، استكملت حكومة الإقليم قسماً منها، والقسم الآخر ما زال متوقفاً، مشيراً الى ان ادارته طالبت وزير التخطيط باستكمال مشاريع مهمة في قطاعات الصحة والإسكان والتربية والطرق وابرزها طريق استراتيجي يربط قضاءي كلار وكفري.

وتعاني محافظات اقليم كوردستان من ازمات مالية واقتصادية خانقة منذ سنوات سنوات بسبب خلافات متشعبة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، بالإضافة إلى انهيار اسعار النفط.



