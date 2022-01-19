حكومة كوردستان تعتمد آلية جديدة لتسديد القروض المترتبة بذمة المواطنين

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان، جوتيار عادل، مساء اليوم الاربعاء، عن اعتماد آلية جديدة في تسديد القروض المترتبة بذمة المواطنين وأصحاب المشاريع، فيما أكد إيلاء الحكومة اهتماماً لتأمين الوقود للمواطنين في مواجهة العاصفة الثلجية التي تجتاح الاقليم.

وقال عادل خلال مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، ان مجلس الوزراء صادق على المقترحات التي طرحت والمتعلقة بالرسومات والضرائب.

وبين ان من ضمن المقترحات تخفيض نسبة 15 بالمئة من قروض صندوق الاسكان والقروض الصغيرة والزواج والسياحة والصناعة على ان يكون المقترض مستعدا لإعادة هذه الاموال للحكومة.

واشار الى انه تم منح الصلاحية لوزير المالية لتقديم كل التسهيلات في اعادة دفع القروض المتراكمة على شكل دفعات شهرية.

من جانب اخر، اكد عادل ان رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، شدد على ضرورة الاستعجال في توزيع النفط الابيض الموجود في المخازن على المواطنين.

واوضح انه تم تأمين اكثر من 28 مليون لتر من النفط الابيض للعاصمة اربيل لغاية 16 من الشهر الجاري، وتم توزيعها على المناطق الجبلية واطراف اربيل.

واضاف انه تم تجهيز محافظتي السليمانية وحلبجة والافضلية للمناطق الجبلية بأكثر من 18 مليون لتر من النفط الابيض، واكثر من 19 مليون لتر لمحافظة دهوك.

وفيما يتعلق بوباء كورونا، قال عادل نطالب المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية لان اصابات كورونا اصبحت ترتفعة مرة اخرى.

وبشأن إرسال رواتب موظفي الاقليم من العاصمة بغداد، اوضح انه "اليوم اكتملت اجراءات ارسال 200 مليار دينار ونتوقع ان يصل المبلغ الى حساب حكومة الاقليم لفرع البنك المركزي في اربيل".

وتابع "وبخصوص الرواتب، فإن وزارة المالية هي مخولة في كيفية التوزيع وسوف توضح آليات توزيع الراتب للشهر الجاري".

وعن تفجير انبوب النفط خط كوردستان – ميناء جيهان التركي، والموقف من حزب العمال الكوردستاني الذي تبنى العملية، أكد عادل أن "المعلومات الاولية تشير الى حدوث عطل فني، ولكن الحكومة تحقق في الامر واي موقف ضد الاقليم اكيد يكون للاقليم موقفه".