حكومة كوردستان تعتمد خطة أمنية مشددة خلال عطلة عيد الفطر

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، التي تبدأ يوم الأحد 29 آذار 2025 وتستمر حتى 5 نيسان 2025.

وأوضحت الدائرة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن جميع القوات الأمنية ستكون في حالة تأهب قصوى في مختلف محافظات الإقليم والإدارات المستقلة، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات وتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.

وتركز الخطة على تشديد الحراسة على المراكز الحيوية داخل المدن والمناطق المحيطة بها لمنع أي خرق أمني، إضافة إلى استمرار انتشار الفرق الأمنية في الأماكن العامة والأسواق لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.

كما تشمل الخطة نشر فرق أمنية في المناطق السياحية بالتنسيق مع المحافظات وهيئة السياحة، وذلك لحماية السياح وضمان سلامتهم خلال العطلة.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائر الرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.

وفي وقت سابق، قررت مديرية مرور أربيل، حظر سير مركبات الحمل الكبيرة وجميع أنواع الدراجات النارية خلال أيام عيد الفطر، من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً.