حكومة كوردستان تعتزم توزيع رواتب الموظفين الكترونياً

شفق نيوز/ كشف وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الإثنين، عن وجود خطة لتوزيع الرواتب على الموظفين إلكترونياً.

وقال شيخ جناب في تصريح نقله الموقع الرسمي لحكومة الاقليم و تابعته وكالة شفق نيوز؛ "لقد اتخذنا خطوات مهمة في رقمنة البنية التحتية لمؤسسات حكومة إقليم كوردستان، وسنوزع الرواتب في المستقبل إلكترونياً".

وأضاف شيخ جناب أنه "في إطار سياسة الإصلاح لحكومة إقليم كوردستان ولإضفاء الطابع المؤسساتي على البنية التحتية للدوائر الحكومية، اتخذت وزارة المالية خطوات جيدة ومنذ بداية هذه الحكومة تمكنا في رقمنة بعض الإجراءات الحكومية في الدوائر، والعملية مستمرة ومتواصلة".

وأعرب وزير المالية وفقا للبيان عن "أمله في أن تتم رقمنة النظام المصرفي بأكمله في إقليم كوردستان بأسرع وقت ممكن"، مؤكدا أن "جهود توزيع الرواتب إلكترونياً في المستقبل مستمرة".

وتابع البيان أنه "على غرار أربيل، يُنفذ البنك المركزي لإقليم كوردستان في السليمانية مشروع رقمنة النظام المصرفي وتوزيع الرواتب، حيث ستبدأ الخطوة الأولى برواتب المتقاعدين ومن ثم تشمل موظفي الوزارات والدوائر الأخرى".

وختم البيان ان "برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان يشمل إنشاء حوكمة إلكترونية تسهل على المواطنين من جهة، وتخدم مبدأ الشفافية من جهة أخرى".