حكومة كوردستان تعترض على ارسال بغداد قرابة 600 مليار دينار

شفق نيوز/ علق المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كوردستان پيشوا هورامي، يوم الأربعاء، على ارسال الحكومة الاتحادية قرابة 600 مليار دينار الى حكومة الإقليم.

وقال هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحتاج الى ارسال 912 مليار دينار من قبل الحكومة الاتحادية لتوفير رواتب الموظفين، لكن ليس فقط لم يتم إرسال المستحقات المالية بل لم يتم إرسال المبلغ اللازم حتى لرواتب الموظفين، وتم التوقيع على إرسال 598 مليار دينار فقط لموظفي اقليم كوردستان".

واضاف هورامي ان "رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني وخلال جلسة مجلس الوزراء وجه وزارة المالية بتحضير جدول الرواتب بشكل سريع لبدء التوزيع و سد العجز ".