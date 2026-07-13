حكومة كوردستان تطلق مشروعاً بالتعاون مع بريطانيا للحد من الهجرة غير الشرعية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، بالتعاون مع القنصلية العامة للمملكة المتحدة، يوم الاثنين، إطلاق مشروع استراتيجي يهدف إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من تدفق المهاجرين من الإقليم باتجاه الدول الأوروبية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي، والذي أن "ملف الهجرة غير الشرعية يعد ظاهرة عالمية ألقت بظلالها على الإقليم"، مشيراً إلى أن "العديد من المواطنين يلجأون إلى طرق غير قانونية للوصول إلى أوروبا ودول أخرى ككندا والولايات المتحدة بحثاً عن فرص يعتقدون أنها أفضل، إلا أنهم يقعون ضحية لشبكات تهريب البشر والمتاجرين بالأرواح".

وأوضح أن "هذه الرحلات غير الآمنة تضع المهاجرين أمام تحديات ومخاطر جسيمة"، لافتاً إلى "الجهود التي بذلتها حكومة الإقليم في السابق للتعامل مع هذه الأزمات".

واستشهد دزيي، بما حدث في عامي 2022 و2023، حينما تمكنت حكومة الإقليم، بالتنسيق مع السفارة العراقية في موسكو، من إعادة أكثر من 5 آلاف مواطن كوردي كانوا عالقين على الحدود البيلاروسية دون تسجيل خسائر في الأرواح.

وشدد رئيس دائرة العلاقات الخارجية على أن المرحلة الحالية تتطلب نهجاً مختلفاً، خاصة وأن الدول الأوروبية قد شددت إجراءاتها القانونية في قبول طلبات اللجوء، مؤكداً أن المشروع الجديد يأتي في إطار تنسيق وثيق بين حكومة الإقليم ووزارة الداخلية والقنصلية البريطانية، بهدف خلق آليات فعالة للحد من هذه الظاهرة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة ضد شبكات تهريب البشر والمتاجرين بالبشر الذين يستغلون معاناة المواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه حكومة إقليم كوردستان إلى تعزيز الوعي حول مخاطر الهجرة غير القانونية، وتقديم بدائل عملية للحد من انجراف الشباب وراء شبكات التهريب التي تهدد أمنهم وسلامتهم.