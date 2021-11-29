حكومة كوردستان تطلق رواتب المحاضرين لهذه الأشهر

شفق نيوز/ وافق مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على صرف المستحقات المالية للمحاضرين لثلاثة أشهر مضت.

وأكدت دائرة الاعلام و المعلومات في حكومة الاقليم ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وافق على صرف مستحقات المحاضرين غير المعينين على ملاك الدولة للاشهر نيسان/ ابريل، وآيار/ مايو، وحزيران/ يوليو من العام الحالي.

وبينت ان صرف المستحقات سيكون وفقا للتحصيل الدراسي فسيكون راتب حاملي شهادة البكالوريوس فما فوق ٥٥٠ الف دينار، بينما حاملي شهادة الدبلوم ٤٥٠ الف دينار.

هذا وقد تظاهر عدد كبير من المحاضرين المجانيين خلال الفترة الماضية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتعيينهم على الملاك الدائم لوزارة التربية.