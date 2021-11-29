سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة كوردستان تطلق رواتب المحاضرين لهذه الأشهر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-29T12:17:17+0000
حكومة كوردستان تطلق رواتب المحاضرين لهذه الأشهر

شفق نيوز/ وافق مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم الاثنين، على صرف المستحقات المالية للمحاضرين لثلاثة أشهر مضت.

وأكدت دائرة الاعلام و المعلومات في حكومة الاقليم ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وافق على صرف مستحقات المحاضرين غير المعينين على ملاك الدولة للاشهر نيسان/ ابريل، وآيار/ مايو، وحزيران/ يوليو من العام الحالي.

وبينت ان صرف المستحقات سيكون وفقا للتحصيل الدراسي فسيكون راتب حاملي شهادة البكالوريوس فما فوق ٥٥٠ الف دينار، بينما حاملي شهادة الدبلوم ٤٥٠ الف دينار.

هذا وقد تظاهر عدد كبير من المحاضرين المجانيين خلال الفترة الماضية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية وتعيينهم على الملاك الدائم لوزارة التربية.

related

حكومة اقليم كوردستان تلغي اعفاءات ضريبية

Date: 2020-08-24 09:53:48
حكومة اقليم كوردستان تلغي اعفاءات ضريبية

حكومة اقليم كوردستان "متفائلة" بالتوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد

Date: 2020-09-18 11:41:48
حكومة اقليم كوردستان "متفائلة" بالتوصل الى اتفاق نهائي مع بغداد

في رسالة مطولة لبغداد.. حكومة كوردستان: التزمنا بالاتفاق وآن الأوان لصرف الاستحقاقات

Date: 2020-12-03 16:58:42
في رسالة مطولة لبغداد.. حكومة كوردستان: التزمنا بالاتفاق وآن الأوان لصرف الاستحقاقات

شفق نيوز تنشر نص قرارات حكومة كوردستان بشأن كورونا

Date: 2020-02-25 15:23:19
شفق نيوز تنشر نص قرارات حكومة كوردستان بشأن كورونا

برلمان اقليم كوردستان يدعو الحكومة لتقليص الضرائب على السلع المستوردة

Date: 2020-12-22 12:04:23
برلمان اقليم كوردستان يدعو الحكومة لتقليص الضرائب على السلع المستوردة

حكومة كوردستان تعليقا على قصف التاجي: أي تصعيد في الأوضاع سيلحق ضرراً بالعراق

Date: 2020-03-12 10:45:56
حكومة كوردستان تعليقا على قصف التاجي: أي تصعيد في الأوضاع سيلحق ضرراً بالعراق

حكومة كوردستان تصادق على خطط مشاريع التنمية بمبلغ يزيد عن 349 مليار دينار

Date: 2021-02-23 12:29:21
حكومة كوردستان تصادق على خطط مشاريع التنمية بمبلغ يزيد عن 349 مليار دينار

حكومة كوردستان تقرر خفض النفقات العامة في الاقليم

Date: 2020-03-17 15:23:45
حكومة كوردستان تقرر خفض النفقات العامة في الاقليم