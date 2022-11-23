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حكومة كوردستان تطالب بغداد والأمم المتحدة بمواقف جدية ازاء "الهجمات المتكررة"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T14:37:47+0000
حكومة كوردستان تطالب بغداد والأمم المتحدة بمواقف جدية ازاء "الهجمات المتكررة"

شفق نيوز/ أعلن مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، رفضه وإدانته الهجمات على أراضي كوردستان وعدها "تجاوزاً" على السيادة والقوانين الدولية وحسن الجوار، فيما طالب الحكومة الاتحادية والأمم المتحدة باتخاذ "مواقف جدية" لوضع حد للتجاوزات المتكررة.

وقال مجلس وزراء إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى التباحث حول تكرار خرق سيادة إقليم كوردستان والعراق حيث أكد المجلس ان هذه الهجمات تجاوز صارخ على السيادة والقوانين الدولية وحسن الجوار". وأضاف مجلس وزراء الإقليم "ندين بشدة هذه الهجمات وندعو دول الجوار الى احترام سيادة أراضي العراق وإقليم كوردستان ويجب على الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ان تكون لديهم مواقف جدية لوضع حد لهذه التجتاوزات المتكررة".

وأكد مجلس وزراء حكومة الإقليم على "الموقف الثابت لحكومة الإقليم بأنها لم ولن تسمح بتشكيل الخطر على أمن أي دولة عن طريق أراضي الإقليم"، فيما أبدى "رفض الاتهامات الموجهة الينا بهذا الشأن لأنها عارية عن الصحة".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ذكر، اليوم الأربعاء، بأن حكومته ستواصل الحوارات مع الحكومة الاتحادية والأطراف الدولية بهدف وضع حد للهجمات والقصف الذي يتعرض له الإقليم من قبل تركيا وإيران.

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