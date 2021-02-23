حكومة كوردستان تصادق على خطط مشاريع التنمية بمبلغ يزيد عن 349 مليار دينار

شفق نيوز/ صادقت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، على خطط تنفيذ مشاريع التنمية في المحافظات بمبلغ يزيد عن 349 مليار دينار عراقي.

وقالت رئاسة حكومة الاقليم في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اجتمع، اليوم، مع محافظي محافظات الإقليم"، موضحة أن الاجتماع عُقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة وشارك فيه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وجرى خلاله بحث المشاكل والمعوقات الإدارية والمالية التي تواجه المحافظات، كما تمت مناقشة خطط الحكومة في تنفيذ المشاريع الخدمية لسنة 2021.

وأشار رئيس الحكومة، وفق البيان، إلى أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها من أجل تأمين الرواتب وهو أمر يمثل أولوية بالنسبة لعمل الحكومة، مؤكداً "نحن مستمرون في المباحثات مع الحكومة الاتحادية لتأمين المستحقات المالية لإقليم كوردستان".

ونقل البيان عن رئيس الحكومة قوله، "ولكن ومع ذلك، فإن تنفيذ المشاريع الخدمية سيستمر في محافظات الإقليم كافة بالإيرادات المتاحة في إطار موازنة الإقليم لسنة 2021".

وأوضح البيان، أنه جرى خلال الاجتماع المصادقة على خطط حكومة الإقليم لتنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والمشاريع التي تطلقها الوزارات في المحافظات وتشمل القطاعات البلدية والطاقة والصحة والزراعة والتربية والطرق لسنة 2021، والتي يتم تنفيذها بالموارد المتاحة لحكومة الإقليم وبمبلغ إجمالي قدره 349 ملياراً و702 مليون دينار. وتوزع على النحو التالي:

• محافظة السليمانية: 114,350,000,000 (مائة وأربعة عشر ملياراً وثلاثمائة وخمسون مليون دينار)

• محافظة حلبجة: 30,000,000,000 (ثلاثون مليار دينار)

• محافظة أربيل: 000 ,128,352,000 (مائة وثمانية وعشرون ملياراً وثلاثمائة واثنان وخمسون مليون دينار.

• محافظة دهوك: 77,000,000,000 (سبعة وسبعون مليار دينار)

وبلغ مقدار المبلغ الإجمالي للمشاريع في المحافظات الأربع وبحسب البيان: 349,702,000,000 (ثلاثمائة وتسعة وأربعون ملياراً وسبعمائة ومليوني دينار).