حكومة كوردستان تشارك باجتماع تشاوري حول الحق في معرفة مصير المفقودين بجنيف

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أنها ستشارك في اجتماع تشاوري حول الحق في معرفة مصير المفقودين بمدينة جنيف السويسرية.

وقال الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم المشرف على تنفيذ خطة الاقليم لحقوق الانسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية، وبمشاركة ممثل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية يعقد معهد قرطبة للسلام - جنيف بتاریخ 27 تشرين الاول 2022 ورشة عمل لمناقشة اوراق بحثية حول الحق في معرفة مصير المفقودين بجنيف ضمن خطة اقليم كوردستان والخطة الوطنية لحقوق الانسان".

وبين زيباري انه "سيشارك في الاجتماع ممثل مكتب رئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، بالاضافة الی وزارة الخارجية السويسرية وممثل وزارة الخارجية الالمانية، ممثلي المنظمات الدولية منها اللجنة الدولية للصليب الاحمر، المفوضية السامية للاجئين".

وتابع ان "الاجتماع سيكون مناسبة لطرح التقدم الذي حصل في عملية تنفيذ و متابعة خطة الاقليم لحقوق الانسان على المستوى الدولي حيث ان الاختفاء القسري والفقدان من المواضيع التي تتضمنها الخطة فمن مجموع (389) توصية وجهت الى الاقليم، هنالك 9 توصيات حول جريمة الاختفاء القسري والجرائم الدولية".

واوضح زيباري، "حسب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري التي صادق عليها العراق، فان الحكومة العراقية ملزمة بمتابعة و تقديم الانجازات والتحديات حول جهودها في هذا المجال الی الجهات الدولية المعنية".