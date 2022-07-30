سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة كوردستان تستعد لدفع رواتب اربع وزارات  

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-30T06:10:35+0000
حكومة كوردستان تستعد لدفع رواتب اربع وزارات  

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بعزم حكومة إقليم كوردستان تمويل البنوك لدفع رواتب شهر تموز الجاري لاربع وزارات.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فأن وزارة المالية والاقتصاد تنشغل بتمويل البنوك من أجل توزيع رواتب أربع وزارات، وهي وزارة الصحة والبشمركة والمالية والداخلية.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز، فإن وزارة المالية سترسل اليوم السبت 30 تموز 2021 رواتب أربع وزارات تمهيدا لتوزيع مرتبات تموز.

ووفقا للمصدر فإن رواتب وزارتي الصحة والبيشمركة والمالية والداخلية توزع أولا ، ثم حسب ترتيب الأشهر السابقة توزع رواتب جميع الوزارات.

 

related

اطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان بلا استقطاع

Date: 2021-08-24 13:04:43
اطلاق رواتب موظفي اقليم كوردستان بلا استقطاع

كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب 10 وزارات

Date: 2022-03-19 07:03:15
كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب 10 وزارات

"وصلت الاموال من بغداد".. مالية كوردستان تشرع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم

Date: 2021-11-08 13:11:48
"وصلت الاموال من بغداد".. مالية كوردستان تشرع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم

بينهم محافظون ووكلاء وزراء.. ضبط الآلاف من مزدوجي الرواتب في كوردستان

Date: 2022-06-14 16:41:10
بينهم محافظون ووكلاء وزراء.. ضبط الآلاف من مزدوجي الرواتب في كوردستان

المالية الكوردستانية تصدر توضيحا يخص رواتب الموظفين

Date: 2019-07-21 21:05:57
المالية الكوردستانية تصدر توضيحا يخص رواتب الموظفين

السليمانية بلا مشفى حكومي للأطفال.. والصحة تحذر من "كارثة"

Date: 2020-08-13 13:20:15
السليمانية بلا مشفى حكومي للأطفال.. والصحة تحذر من "كارثة"

كوردستان تصدر رداً موسعاً على المالية الاتحادية

Date: 2020-08-13 17:02:14
كوردستان تصدر رداً موسعاً على المالية الاتحادية

أربيل: بغداد لم ترسل الأموال.. واقترضنا 205 ملايين دولار لصرف الرواتب

Date: 2020-12-02 13:42:56
أربيل: بغداد لم ترسل الأموال.. واقترضنا 205 ملايين دولار لصرف الرواتب