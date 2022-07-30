حكومة كوردستان تستعد لدفع رواتب اربع وزارات  

شفق نيوز/ أفادت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بعزم حكومة إقليم كوردستان تمويل البنوك لدفع رواتب شهر تموز الجاري لاربع وزارات.

وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فأن وزارة المالية والاقتصاد تنشغل بتمويل البنوك من أجل توزيع رواتب أربع وزارات، وهي وزارة الصحة والبشمركة والمالية والداخلية.

ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها شفق نيوز، فإن وزارة المالية سترسل اليوم السبت 30 تموز 2021 رواتب أربع وزارات تمهيدا لتوزيع مرتبات تموز.

ووفقا للمصدر فإن رواتب وزارتي الصحة والبيشمركة والمالية والداخلية توزع أولا ، ثم حسب ترتيب الأشهر السابقة توزع رواتب جميع الوزارات.