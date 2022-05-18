حكومة كوردستان تستعجل إيصال الخدمات الأساسية لإحدى مناطق أربيل

شفق نيوز/ أوعزت حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، بالإسراع في إيصال الخدمات الأساسية إلى إحدى المناطق السكنية، بعد احتجاج الأهالي هناك على تأخر إنجاز البنى التحتية لمنطقتهم.

وبحسب وثيقة صادرة من حكومة الإقليم اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد عقد مدير مكتب رئيس الحكومة، ورئيس ديوان مجلس الوزراء، ووزير البلديات، بهذا الشأن وتقرر الاستعجال في ايصال الخدمات الى مقاطعة حساروك بأربيل.

وذلك استجابة لوقفة احتجاجية نظمها أهالي المنطقة أمام مجلس وزراء اقليم كوردستان للمطالبة برفد منطقتهم بالخدمات الأساسية.