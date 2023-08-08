حكومة كوردستان تستحدث قضاءً وناحية في حدود اربيل

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، استحداث قضاء وناحية جديدين في حدود محافظة اربيل.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتوجيه من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني تم تحويل ناحية (خليفان ) في اربيل الى قضاء و قرية (سريشمه) إلى ناحية في حدود ادارة سوران المستقلة".

واضاف البيان؛ ان "هذا القرار يُنفذ من تاريخ صدوره".

وتبعد منطقة خليفان 105 كيلومترات عن مركز محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان وقد تحولت الى ناحية عام 1967.