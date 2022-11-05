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حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً لمحدودي الدخل.. الاسبوع الحالي موعداً لبناء الوحدات السكنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-05T16:49:52+0000
حكومة كوردستان تزف خبراً ساراً لمحدودي الدخل.. الاسبوع الحالي موعداً لبناء الوحدات السكنية

شفق نيوز/ أعلنت حكومة اقليم كوردستان، يوم السبت، موعد البدء ببناء الوحدات السكنية الخاصة بذوي الدخل المحدود.

وقال رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كوردستان محمد شكري لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يتم البدء ببناء هذه الوحدات في محافظات اقليم كوردستان خلال الاسبوع الحالي".

واضاف انه "بعد البدء ببناء الوحدات السكنية سيتم البدء ايضا باختيار المواطنين الذين شملتهم هذه الوحدات الوحدات والتي ستكون عن طريق القرعة".

وكانت حكومة اقليم كوردستان قد اعلنت في وقت سابق عزمها بناء عشرين وحدة سكنية في اقليم كوردستان لتوزيعها على محدودي الدخل.

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