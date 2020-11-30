حكومة كوردستان تزف بشرى صرف الرواتب "قريباً"

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الاثنين عن قرب توزيع رواتب الموظفين، مشيرة إلى أن المزايدات السياسية تقف وراء تأخير إرسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح متلفز تابعته وكالة شفق نيوز، انه كان على بغداد إرسال مبلغ 320 مليار دينار إلى الإقليم لتوزيع الرواتب وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان.

وأضاف بالقول، إنه "بسبب المزايدات السياسية لم يتم إرسال المبلغ لحد الآن".

وأشار عادل إلى أن "اربيل بانتظار إرسال المبلغ من بغداد"، مستدركا انه "في حالة عدم ارساله فان اربيل ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين قريباً وفقاً لآلية أخرى وعن طريق الواردات الداخلية".

ولفت إلى أنه وفقا للاتفاق بين اقليم كوردستان وبغداد فانه كان مقررا ان ترسل الاخيرة مبلغا شهريا مقداره 320 مليار دينار للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام الحالي 2020 ولغاية مطلع العام المقبل 2021، الا ان المبلغ لم يرسل لحد الآن.