حكومة كوردستان تزف بشرى توزيع الرواتب قريباً

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، اتخاذها الإجراءات لتوزيع رواتب موظفي الدولة قريباً.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في مؤتمر صحفي بأربيل، إن حكومة الإقليم اتخذت الإجراءات اللازمة لتوزيع رواتب الموظفين قريباً.

وأضاف أن وزارة المالية ستنشر قريباً تفاصيل توزيع الرواتب ونسبة الاستقطاع، مشيرا إلى أن حكومة الإقليم تبذل قصارى جهدها لمعالجة أزمة الرواتب وتوفير الميزانية الكافية لتوزيعها.

وأشار عادل إلى أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أوصى جميع الوزراء لتحديد مصاريفهم.

وبشأن تشكيل قوة خاصة من الداخلية والبيشمركة في المعابر الحدودية، قال عادل "بلاشك هناك عمليات تهريب في المعابر الحدودية، ونحن نتابع الأمر لأنه أثر على واردات الإقليم".

وتعاني حكومة إقليم كوردستان أزمة مالية خانقة جراء قطع بغداد لرواتب موظفي الإقليم منذ نيسان/أبريل الماضي.