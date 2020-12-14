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حكومة كوردستان ترفض العودة "القسرية" للنازحين واللاجئين.. صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-14T12:50:03+0000
حكومة كوردستان ترفض العودة "القسرية" للنازحين واللاجئين.. صور

شفق نيوز/ أعلن مكتب منسق التوصيات الدولية لحكومة كردستان، يوم الاثنين، التزام حكومة الاقليم بشروط الامم المتحدة والجهات الدولية في عودة النازحين واللاجئين الى مناطقهم.

وقال المكتب في توضيح صدر اليوم، وورد الى وكالة شفق نيوز، إن "700 الف من بين 992732 نازحاً ولاجئاً في اقليم كوردستان عادوا الى مناطقهم طواعية عام 2016"، مشيراً إلى أن "حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بشروط الامم المتحدة والجهات الدولية في آلية عودة النازحين واللاجئين الى ديارهم وهي ضد العودة القسرية للنازحين واللاجئين".

وكانت منظمة هيومن رايتش وتش لحقوق الانسان قد ذكرت في تقرير لها، بأن الحكومة العراقية تواصل اخلاء النازحين من المخيمات بشكل "قسري"، واشارت إلى بقاء عائلات بلا مأوى نتيجة القرار  القاضي بإغلاق المخيمات كافة عام 2021.

كما أشارت المنظمة الحقوقية الدولية، إلى أن حكومة اقليم كوردستان تنوي ذلك ايضا بإخلاء المخيمات قسراً، كما هو الحال في المناطق العراقية الاخرى.

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