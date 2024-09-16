حكومة كوردستان ترسي حجر الأساس لسد جديد في أربيل

شفق نيوز/ أرسى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، حجر الأساس لسد دوين في أربيل، الذي تنفذه شركة "سينك" المحلية.

وأكد بارزاني في كلمة ألقاها خلال مراسم وضع حجر الأساس، أن الانتهاء من إنشاء هذا السد سيحول المنطقة إلى واحدة من أهم المراكز السياحية والاقتصادية في الإقليم.

وأشار مسرور بارزاني إلى أن الموقع الذي يتم فيه تنفيذ المشروع كان تاريخيًا مرتبطًا بالقائد الكوردي صلاح الدين الأيوبي، وأضاف أن المشروع صُمم بحيث لا يؤثر على المواقع التاريخية في المنطقة، وطلب عدم تصريف أي مجاري مياه من مناطق أخرى إلى السد.

كما وجه بتأهيل قلعة دوين والمواقع التاريخية الأخرى، وقرر تعويض المزارعين المتضررين.

وأوضح بارزاني أن السد، الذي تبلغ سعته 100 مليون متر مكعب ويغطي مساحة أربعة كيلومترات مربعة، سيدعم الأراضي الزراعية والقطاع الزراعي في محافظة أربيل، كما سيرفع من منسوب المياه الجوفية.

وأضاف أن المشروع سيكون له تأثير إيجابي على الثروة السمكية في المنطقة، ويعتبر جزءًا من استراتيجية المياه طويلة الأمد لمكافحة التغير المناخي وتداعيات الجفاف.

وشدد على ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة ودعا المواطنين إلى الالتزام بذلك.

بدورها، قالت وزيرة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، في كلمة لها خلال الاحتفال، إن مشروع سد دوين يمثل مكسبًا مهمًا ليس فقط لإقليم كوردستان، بل أيضًا لجنوب ووسط العراق.

وأشارت طالباني إلى أن العمل على بناء 10 سدود خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي من المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الحالي، سيضيف سعة تخزينية تتجاوز 160 مليون متر مكعب من المياه.

وأضافت أن إنشاء سد دوين سيكون له أهمية اقتصادية كبيرة في المنطقة، حيث سيسهم في تطوير القطاع السياحي، وتعزيز الاستفادة من المياه الجوفية، ودعم الثروة السمكية، فضلاً عن تحسين الظروف للفلاحين في المنطقة.