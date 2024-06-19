حكومة كوردستان ترسل فريقا خاصا إلى إيطاليا بعد غرق مهاجرين كورد

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، ارسال فريق خاص إلى إيطاليا لمتابعة حادث غرق المهاجرين الكورد.

وذكر بيان لمكتب العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كوردستان: "بعد توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان، تم تشكيل غرفة عمليات بمشاركة وزارة الداخلية ومكتب العلاقات الخارجية للمتابعة الدقيقة للوضع وتداعيات غرق قارب مهاجرين من كوردستان قبالة سواحل إيطاليا، وتم ارسال فريق خاص للتواصل مع المؤسسات الرسمية وزيارة مكان الحادث على الساحل الإيطالي ومتابعة القضية عن قرب".

وأضاف: "نؤكد لذوي الضحايا ومواطني إقليم كوردستان أننا سنبذل قصارى جهدنا للتحقيق في مصير الضحايا، ونحن على استعداد لكل التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية".

وتعرض أمس الثلاثاء عشرات المهاجرين بينهم مواطنون عراقيون من إقليم كوردستان، إلى الغرق بعد تحطم سفينتين قبالة السواحل الإيطالية، كانت تقل مهاجرين غير شرعيين وما تزال عمليات انقاذهم مستمرة.

وحسبما قالت وكالات أممية في بيان إنه فقد 64 شخصا في البحر المتوسط وجرى إنقاذ كثيرين بعد تحطم سفينتهم قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا.

بدوره بين مراسل وكالة شفق نيوز، أن ثمانية أشخاص من المهاجرين كانوا من أهالي أربيل إضافة إلى 11 شخصاً من محافظة السليمانية حيث ما زال مصير عدد منهم مجهولا.