حكومة كوردستان ترد على وزير الهجرة: لا نعرقل عودة النازحين وهناك هجرة عكسية إلى المخيمات

شفق نيوز / ردت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، على تصريحات وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق عن عرقلة حكومة الاقليم عودة النازحين ودخول الجهد الخدمي والهندسي في قضاء سنجار.

وقال مدير مكتب دهوك لدائرة الهجرة والمهجرين ديان جعفر لوكالة شفق نيوز؛ إن "حكومة اقليم كوردستان تقدم كافة التسهيلات والاجراءات اللازمة لعودة النازحين ضمن برنامج خاص".

وأضاف جعفر أن "النازحين الراغبين بالعودة يراجعون الدائرة من أجل تسهيل مهام عودتهم"، كاشفا عن "عودة عكسية للعائدين من سنجار الى المخيمات مجددا بسبب غياب الاستقرار وتواجد قوات ومجاميع مسلحة غير قانونية تعمل وفق اجندة خارجية اضافة الى نقص الخدمات الاساسية وانعدام فرص العمل".

يذكر ان عدد النازحين في مخيمات دهوك يفوق 373 ألف نازح يقطنون في 15 مخيما في حدود المحافظة غالبيتهم من قضاء سنجار

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية ايفان فائق صرحت قبل ايام ان إعادة النازحين من مخيمات الإقليم تحتاج إلى إرادة سياسية، مبينة أن إقليم كوردستان يرفض دخول الجهد الخدمي والهندسي في سنجار لحين تطبيق اتفاقية سنجار.