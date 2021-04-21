حكومة كوردستان ترد على محافظ كركوك وتوضح بشأن اعتقال مواطنين بتهم الإرهاب

شفق نيوز/ رد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كودستان ديندار زيباري، يوم الاربعاء، على اتهامات محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري للجهات الأمنية في الإقليم.

وكان الجبوري اتهم في مقابلة صحفية مع احدى القنوات العراقية الجهات الامنیة في الاقلیم باختطاف مجموعة من مواطني كركوك و ضواحيها و اعتقالهم في الاقليم بتهمة الارهاب اثناء عمليات تحرير المناطق التي استولى عليها داعش.

وقال زيباري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تلك التصريحات تفتقد الى المصداقية"، موضحا أن "هجمات داعش وسيطرتها على مناطق واسعة من العراق أدت الى نزوح عشرات الالآف من مواطني تلك المناطق الى اقليم كوردستان".

وأضاف أن "حكومة الأقليم واجهت ظروفاً صعبة على كافة الأصعدة من حيث استقبال هذا الكم الهائل من النازحين الذين هُجِروا قسراً من ديارهم، و اضطرت الى اتباع إجراءات امنية مُحكمة بهدف توفير الامن و الاستقرار في الاقلیم و حماية المدنيين على اتم وجه بدون تمييز".

وتابع زيباري أن "معظم النازحين أتوا الى سواتر البيشمركة، مما ادى الى زيادة الضغوطات على قوات البيشمركة من ناحية نقل هؤلاء النازحين الى المخيمات المخصصة لإستقبالهم، وليس من المستبعد ان تتسلل عناصر ارهابية و اعضاء داعش مع مجاميع النازحين".

وأوضح، أنه "بعد تحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش و اثناء المعارك كان يتم اعتقال اشخاص يشبه بانتمائهم الى داعش، ولكن بعد اجراء التحقيقات تم الاطلاق سراح الابرياء منهم، اما من اتضح انه على صلة ب (داعش) فتم التعامل معه حسب الإجراءات القانونية المعمول بها".

وحول اعتقال المتهمين بتهمة الارهاب قال منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم، إن "معتقلي داعش الموجودون في سجون الاقليم ينحصر بحالتين فقط اما (محكوم) او (موقوف) وهم الذين قاموا بعمليات ارهابية. والجهات الامنية ابدت استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية والمنظمات و الجهات الدولية لمتابعة الموضوع والتأكد ان كانوا محكومين او موقوفين في الاقليم او من الذين تم تسليمهم الى الحكومة الاتحادية".

وتابع ، أنه "بعد بدء العمليات العسكرية من قبل التحالف الدولي و قوات البيشمركة لمطاردة ارهابيي داعش في كركوك ، لاكتظاظ اماكن الاحتجاز و لاسباب امنية تم نقل مجموع من الارهابيين الذين تم اعتقالهم الى اربيل، لكن تم اعادتهم مرة اخرى الى كركوك، لانه و حسب الاختصاص المكاني للجریمة اذا ارتكب شخص جريمة في كركوك لا يجوز محاكمته في مكان آخر الا اذا كان هذا الشخص مطلوبا في محاكم المحافظات الاخرى".

وختم زيباري بيانه قائلا، إن "حكومة اقليم كوردستان قدمت تسهيلات كثيرة فيما يتعلق بتسليم المعتقلين من قبل الجهات المعنية بين الطرفين، وعلى ضوء هذا التنسيق والتعاون مع وزارة الداخلية الاتحادية تم تسليم عدد كبير من معتقلي داعش الى المحاكم المختصة و الجهات المعنية الاخرى في الحكومة الاتحادية".