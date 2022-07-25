حكومة كوردستان تدين قصف كورمور: التكرار سيقوض الأمن والاستقرار

شفق نيوز / أدانت حكومة إقليم كوردستان، مساء الاثنين، تكرار الهجوم على حقل "كورمور" الغازي في قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، جوتيار عادل، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "ندين بشدة الهجوم الذي شنته مرة أخرى الميليشيات والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون على حقل كورمور (خورمور) الغازي".

ودعا عادل، الحكومة الاتحادية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الهجمات الإرهابية ومنع تكرارها، خاصة أن هذه الاعتداءات المتكررة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في عموم العراق، والازدهار الاقتصادي في إقليم كوردستان".

وتعرض حقل كورمور، في ناحية قادر كرم بقضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية، بوقت سابق من يوم الاثنين، إلى قصف بخمسة صواريخ "كاتيوشا" من دون وقوع إصابات بشرية، لكنه تسبب بأضرار مادية في أطراف الحقل.

وكانت المديرية العامة لقوات مكافحة الإرهاب - CTG، قد أفادت في 25/6/2022، بأن حقل "كورمور" الغازي تعرض إلى قصف بـ6 صواريخ على الأقل خلال ثلاث هجمات استهدفته في أيام متقاربة، من أواخر شهر حزيران الماضي.