حكومة كوردستان تدين الهجوم على الجالية الكوردية في فرنسا وتوصي بـ"ضبط النفس"

شفق نيوز/ أدانت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، الهجوم الذي استهدف الجالية الكوردية في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ندين بشدة الهجوم على الجالية الكوردية في باريس ونعزي عوائل الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ودعت حكومة الإقليم الجالية الكوردية في اوروبا الى "الهدوء وضبط النفس".

واضاف البيان ان "حكومة الاقليم لديها الثقة الكاملة بالمؤسسات الحكومية والقضاء الفرنسيَين في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الجالية الكوردستانية ومعاقبة المهاجمين و المتورطين".

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، وقوع هجوم مسلح أدى الى مقتل واصابة 6 أشخاص بالقرب من مركز مخصص للجالية الكوردية.

وحدث إطلاق النار في شارع دانغيين في الدائرة العاشرة وسط العاصمة بالقرب من مركز للجالية الكوردية، وفق مسؤولة امنية فرنسية.

وذكر مصدر في الشرطة أن المسلح تم اعتقاله و"يبلغ حوالي الستين من العمر".