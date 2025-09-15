حكومة كوردستان تدعو لتوحيد رواتب البيشمركة مع الجيش العراقي

شفق نيوز– أربيل

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، استمرار العمل على إصلاحات قوات البيشمركة، داعياً إلى توحيد رواتبهم مع الجيش العراقي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني ترأس اجتماعاً اليوم، خاصاً لمتابعة خطوات توحيد قوات البيشمركة والإصلاحات الجارية في وزارة شؤون البيشمركة.

وجاء في البيان أن "رئيس الحكومة أشاد بالتقدم المحرز في مسار الإصلاحات، مؤكداً ضرورة استكمال العملية وترسيخها بشكل كامل"، مشيراً إلى اتخاذ "قرارات مهمة لتسريع الإصلاحات، منها توحيد الحسابات المالية والإدارية لجميع قوات البيشمركة تحت حساب واحد في إطار وزارة شؤون البيشمركة وبإشراف وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، وفق القوانين والأنظمة المالية".

وأضاف البيان أن الاجتماع تناول إعادة تنظيم هيكلية البيشمركة وتوحيد توزيعها بما يتماشى مع الإصلاحات الحكومية، مع التركيز على تسهيل معاملات المقاتلين المتقاعدين وضمان صرف رواتبهم ومستحقاتهم دون عوائق قانونية أو فنية.

وأكد بارزاني على "مطالبة الحكومة الاتحادية بمساواة رواتب ومستحقات قوات البيشمركة مع نظرائهم في الجيش العراقي، باعتبارهم جزءاً من منظومة الدفاع العراقية، وفق ما ينص عليه الدستور".