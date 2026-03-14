حكومة كوردستان تدعو بغداد لوضع حد للقوى والميليشيات "غير الشرعية"

شفق نيوز- اربيل

أدانت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، الهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، معتبرةً أنه يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وسيادة الإقليم والعراق.

وقالت الحكومة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تدين بشدة الهجوم على القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة في أربيل، وجميع الهجمات على أراضي ومؤسسات إقليم كوردستان وقنصلياته وبعثاته الدبلوماسية".

وأضاف البيان أن "هذا الهجوم الإرهابي على إقليم كوردستان يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وسيادة إقليم كوردستان والعراق".

ودعت حكومة الإقليم الحكومة الاتحادية إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية ووضع حد للقوى والميليشيات غير الشرعية".

وأشار البيان إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع قتلى، لكنه تسبب بأضرار وصفها بـ"الجسيمة" على إقليم كوردستان والعراق عموماً.