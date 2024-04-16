حكومة كوردستان تخفض ضرائب المهنيين ذوي الدخل المحدود إلى النصف

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تخفيض الضرائب لأصحاب المهن من ذوي الدخل المحدود بنسبة 50%، مبينة أن هذا الخصم سيخدم شريحة كبيرة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقالت دائرة إعلام ومعلومات حكومة كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان ومن باب تقديم المساعدة للمهنيين ذوي الدخل المحدود؛ ولتحقيق هذه الغاية، أصدرت تعليمات توجيهية بتخفيض تقديرات الإيرادات السنوية بنسبة 50%".

وأشارت إلى أن "وزارة المالية والاقتصاد وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 27 آذار/ مارس الماضي، أصدرت إرشادات مالية لمساعدة أصحاب الدخل المحدود على خفض تقديرات دخلهم السنوي بنسبة 50% بهدف تخفيف أعبائهم المالية.

وأضافت "ستوفر التعليمات التوجيهية التسهيلات اللازمة في إطار القوانين الضريبية لدافعي الضرائب من المهنيين، وخاصة السلطات المالية لمراجعة نسبة الربط الضريبي للتجار وأصحاب المهن الذين لديهم مصدر دخل محدود، وسداد الضرائب، وأخذ في ظل عدم الاستقرار المالي الذي يعاني منه إقليم كوردستان".

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أصدرت بتاريخ 27 آذار/ 2024، عدة قرارات لتخفيف وإعفاء الديون والضرائب والغرامات على المواطنين، وتم تنفيذ القرارات خطوة بخطوة.