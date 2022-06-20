حكومة كوردستان تخصص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية

شفق نيوز/ قرر رئيس حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين تخصيص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية كـ"ميزانية طارئة".

وقال إعلام وزارة الصحة بحكومة الاقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بعد الاستفسار عن حالة الاسهال والكوليرا، وافق رئيس وزراء كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص 800 مليون دينار كميزانية طارئة لمكافحة الإسهال والكوليرا في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان، أن بارزاني "وجه وزير الصحة بمراقبة الوضع الصحي والتأهب ودعم أي حاجة لمنع انتشار الكوليرا".

واعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الاحد، عن قلقه من انباء انتشار وباء الكوليرا في محافظتي السليمانية واربيل، ووجه وزير الصحة بالتواجد في السليمانية واتخاذ تدابير السيطرة على الوباء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت صحة محافظة السليمانية، عن تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من "الاسهال والقيء" خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في المحافظة.

وشكلت ادارة السليمانية لجنة عليا لمواجهة وباء "الكوليرا" بعد اعلان صحة المحافظة "حالة الطوارىء" اثر تسجيل وفيات بسبب الوباء.

وتتخذ سلطات المحافظة، اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

وتقدم صحة السليمانية توصيات الى السكان يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً.