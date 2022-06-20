سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة كوردستان تخصص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T10:57:09+0000
حكومة كوردستان تخصص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية

شفق نيوز/ قرر رئيس حكومة اقليم  كوردستان، اليوم الاثنين تخصيص 800 مليون دينار لمكافحة "الإسهال والكوليرا" في السليمانية كـ"ميزانية طارئة".

 وقال إعلام وزارة الصحة بحكومة الاقليم، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز،  إنه "بعد الاستفسار عن حالة الاسهال والكوليرا، وافق رئيس وزراء كوردستان مسرور بارزاني على تخصيص 800 مليون دينار كميزانية طارئة لمكافحة الإسهال والكوليرا في محافظة السليمانية".

وأضاف البيان، أن بارزاني "وجه وزير الصحة بمراقبة الوضع الصحي والتأهب ودعم أي حاجة لمنع انتشار الكوليرا".

واعرب رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، أمس الاحد، عن قلقه من انباء انتشار وباء الكوليرا في محافظتي السليمانية واربيل، ووجه وزير الصحة بالتواجد في السليمانية واتخاذ تدابير السيطرة على الوباء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت صحة محافظة السليمانية، عن تسجيل 635 حالة إصابة جديدة من "الاسهال والقيء" خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية في المحافظة.

وشكلت ادارة السليمانية لجنة عليا لمواجهة وباء "الكوليرا" بعد اعلان صحة المحافظة "حالة الطوارىء" اثر تسجيل وفيات بسبب الوباء.

وتتخذ سلطات المحافظة، اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

وتقدم صحة السليمانية توصيات الى السكان يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً.

 

related

السليمانية: جميع مصادر المياه نظيفة ولا علاقة لها بانتشار الكوليرا

Date: 2022-06-20 06:32:06
السليمانية: جميع مصادر المياه نظيفة ولا علاقة لها بانتشار الكوليرا

السليمانية تعلن تسجيل 10 حالات إصابة بمرض "الكوليرا"

Date: 2022-06-19 10:41:25
السليمانية تعلن تسجيل 10 حالات إصابة بمرض "الكوليرا"

اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

Date: 2022-02-27 21:03:09
اعتقال قاتل نجل رجل الدين بأربيل واثنين آخرين أطلقا النار على مقر حزبي في السليمانية

الآسايش تكشف تفاصيل اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

Date: 2019-09-22 17:53:28
الآسايش تكشف تفاصيل اعتقال مطلقي النار على مقر للديمقراطي في السليمانية

منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

Date: 2021-10-16 08:58:50
منع تظاهرات غاضبة لأعضاء وأنصار حركة التغيير في السليمانية

حريق يأتي على عمارة تجارية في السليمانية.. صور

Date: 2022-05-09 06:15:33
حريق يأتي على عمارة تجارية في السليمانية.. صور

قصف تركي يستهدف قرى في بنجوين السليمانية

Date: 2021-08-24 06:09:04
قصف تركي يستهدف قرى في بنجوين السليمانية

تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية

Date: 2021-11-25 08:49:43
تعليق التظاهرات الطلابية في السليمانية