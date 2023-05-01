حكومة كوردستان تخصص 300 ألف دولار لدعم الحج القادم

شفق نيوز / أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تكلفة الحج التي ستصرفها لهذا العام.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة إقليم كوردستان ستقوم بدعم عملية الحج لهذا العام بمبلغ 330,000 دولار"، مطالبة المواطنين الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج، بـ"مراجعة مديريات الحج والعمرة في مناطقهم لدفع تكاليف الحج".

وأضافت أن "التكلفة الحقيقية للشخص الواحد عند الحج عن طريق الجو هي 4571 دولار وبعد الدعم أصبح المبلغ 4500 دولار بينما تبلغ التكلفة الحقيقية لسفر الحج براً 3873 دولار وبعد الدعم أصبح المبلغ 3800 دولار".

‏وتابعت الوزارة، أن "هذه الخطوة تأتي لخفض تكلفة الحج على المواطنين"، مشيرة إلى أن "هذه المبالغ التي يقوم الحجاج بدفعها لا تعود إلى خزينة الوزارة، بل يتم صرفها على إقامة الحجاج".