حكومة كوردستان تخصص نحو 200 مليون دينار لترميم قصر أثري في كفري

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البلديات والسياحة في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تخصيص نحو 200 مليون دينار لترميم قصر "مجيد باشا بابان" في مدينة كفري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، وافق على إنفاق مبلغ 199 مليوناً و305 آلاف دينار على موازنة مديرية الآثار والثقافة في مدينة كفري لترميم قصر "مجيد باشا بابان" في مدينة كفري.

وبينت أن "القصر يعد أحد المواقع الثقافية القديمة في إقليم كوردستان ويحظى باهتمام أهالي إدارة گرميان والسياح، وسيحافظ المشروع على العمارة القديمة والمواقع الثقافية في الإقليم".

وأولت الكابينة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان من خلال وزارة البلديات والسياحة اهتماماً كبيراً بالمواقع الأثرية والثقافية في الإقليم، كما أن ترميم قصر "مجيد باشا بابان" يعد من ضمن اهتمام الحكومة بالقطاع الأثري والثقافي.