حكومة كوردستان تخصص ١٦ مليار دينار لگرميان

شفق نيوز / خصصت حكومة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، نحو ١٦ مليار دينار لتنفيذ مشاريع متنوعة في إدارة گرميان، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين أسوة بباقي مناطق الإقليم.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حكومة الإقليم خصصت ( ١٥،٨٢٦،٠٠٠،٠٠٠) دينار، بأمر من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، لتنفيذ ١٩ مشروعا في عموم مناطق إدارة گرميان".

وأضافت الدائرة، أن "حكومة إقليم كوردستان خصصت هذه المبالغ من ضمن مبالغ آخرى لإدارة گرميان خلال الكابينة التاسعة لحكومة الإقليم، بهدف تنمية المشاريع الخدمية وتوفيرها للمواطنين".