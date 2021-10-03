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حكومة كوردستان تخصص أكثر من 600 مليون دينار للسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-03T07:59:36+0000
حكومة كوردستان تخصص أكثر من 600 مليون دينار للسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، تخصيص أكثر من 615 مليون دينار، لتطوير وتنمية المشاريع الخدمية والاساسية في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "خصصت (615،547،000) دينار عراقي لتنفيذ مشاريع الصرف الصحي و15 ٪ من عائدات بلدية السليمانية".

وأكد البيان أن "المشاريع ستكون في شوارع (14 و38 و48) في حدود بلدية السليمانية". واضاف، ان "الوزارة خصصت كذلك 381 مليون دينار لثلاثة مشاريع أخرى في منطقة چوار جرا ومنطقة آينده ومنطقة شادي في قضاء رانيه".

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