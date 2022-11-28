حكومة كوردستان تخصص أكثر من 30 مليار دينار لبناء المدارس العام المقبل

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان محمد سعيد، يوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من 30 مليار دينار لبناء المرفقات التربوية في اربيل ومدن الاقليم، مؤكدا أن العام المقبل سيشهد المباشرة بهذا المشروع.

وقال سعيد خلال وضع حجر الاساس للمدرسة الاساسية في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، ان الكابينة التاسعة لحكومة الاقليم تركز على تطوير قطاعي الصحة والتربية لاهميتهما لمجتمع كوردستان.

واشار الى انه في قطاع التربية هناك اكثر من 90 مشروعاً لبناء المدارس في الاقليم عموما واربيل خصوصا، مبينا ان مجلس وزراء الاقليم خصص اكثر من 30 مليار دينار عراقي لبناء رياض الاطفال والمدارس والمعاهد والكليات وستتم المباشرة ببنائها العام المقبل.