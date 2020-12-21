حكومة كوردستان تخصص أكثر من ملياريّ دينار لصيانة سد دربنديخان

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في اقليم كوردستان، بيكرد طالباني، يوم الاثنين، عن تخصيص أكثر من ملياريّ دينار لصيانة سد دربنديخان وإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء الهزات الأرضية التي ضربت المنطقة في السنوات الماضية.

وقالت طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، قررت تخصيص مبلغ قدره مليارين و٢٨٢ مليون دينار لغرض تنفيذ مشروع صيانة واصلاح الاضرار بسد دربنديخان".

وكانت لجنة الزراعة في برلمان إقليم كوردستان، قد حذرت في تشرين الثاني 2017، من الخطر الذي تشكله الزلازل على سد دربنديخان، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر المناطق الإيرانية المحاذية للعراق وأدى إلى هزات ارتدادية في إقليم كوردستان ومختلف مناطق العراق.

وبينت اللجنة أن أن الزلزال تسبب بتشققات في الجزء العلوي من سد دربنديخان في محافظة السليمانية، مشيرة إلى أنه يجب تفريغ السد خشية انهياره في حال ضربه زلزال آخر.

وسد دربنديخان الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية يقع بالقرب من بلدة دربنديخان في محافظة السليمانية، انشأ عام 1956 وبدأ تشغيله رسميا في سنة 1961، ويشكل السد بحيرة تعرف باسم بحيرة دربنديخان ويبلغ ارتفاعه نحو 128.