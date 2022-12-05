حكومة كوردستان تحول معاملات مواطنيها مع بغداد الى النظام الالكتروني

شفق نيوز/ أقامت ممثلية حكومة اقليم كوردستان في بغداد، يوم الاثنين، ورشة تدريبية لموظفي دوائر الاقليم بمناسبة افتتاح نظام تبادل البريد بشكل الكتروني.

وقال مدير عام ممثلية حكومة الاقليم في بغداد بختيار حاجي لوكالة شفق نيوز، إن "الورشة تتضمن تدريب الكوادر في مؤسسات حكومة الاقليم على النظام الالكتروني الجديد الذي تم افتتاحه"، موضحا ان "النظام الجديد يتضمن ربط جميع المؤسسات في حكومة كوردستان بممثلية الاقليم في بغداد على ان تتكفل الممثلية بتحويل المعاملات والبريد بشكل الكتروني الى الحكومة الاتحادية".

واضاف حاجي ان "هذا المشروع سيساعد مواطني الاقليم الذين لديهم معاملات في مناطق الحكومة الاتحادية من دخول الموقع الالكتروني وتقديم طلباتهم ومعاملاتهم وسيقوم الموقع بتحويل المعاملة الى الجهة المعنية داخل الاقليم وتحويلها الى بغداد بشكل الكتروني لاستكمال المعاملة دون حاجة المواطن الى السفر".

من جانبه قال احمد سليمان الذي شارك في الورشة كممثل عن وزارة العمل الكوردستانية لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع يأتي كامتداد طبيعي للتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم وخطوة بالاتجاه الصحيح للتحول الالكتروني في كوردستان متمنين ان يتطور هذا النظام الالكتروني ويشمل معاملات المواطنين داخل الاقليم ايضا".

ومن المقرر ان تستمر الورشة لمدة يومين يتم فيها تعليم المشاركين كيفية التعامل مع النظام دون مشاكل وسيدخل حيز الاستخدام بشكل رسمي بعد انتهاء الورشة.