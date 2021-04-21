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حكومة كوردستان تحقق في مزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T12:28:11+0000
حكومة كوردستان تحقق في مزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران

شفق نيوز/ أفاد المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل، يوم الأربعاء، بأن الحكومة تحقق في مزاعم تهريب لقاح كورونا إلى إيران.

وقال عادل في مؤتمر صحفي، عقب الجلسة الأسبوعية للحكومة، إن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني يتابع مزاعم تهريب لقاح كورونا من الإقليم إلى إيران.

وأشار إلى تشكيل لجنة بايعاز من رئيس الحكومة للتحقيق في هذه المزاعم.

وأضاف عادل، "نفضل عدم الاستعجال في هذه القضية، وسيكون هناك بيان رسمي لوزارة الصحة لتوضيح الحقائق بهذا الخصوص".

وكانت وسائل إعلام قد أفادت بتهريب جرعات من لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لفيروس كورونا من إقليم كوردستان إلى إيران.

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