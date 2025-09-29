حكومة كوردستان تحظر نشر صور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالجرائم

شفق نيوز- أربيل

أصدرت وزارة الثقافة بحكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، توجيهًا لجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، يقضي بحظر نشر الصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالجرائم والمتهمين، ومنع البث المباشر لوقائع الجرائم.

وجاء في التوجيه، أن عرض المتهمين ومكان وتوقيت ارتكاب الجرائم يترك آثارًا قانونية كبيرة على مسار التحقيق، كما ينعكس سلبًا على الجوانب الاجتماعية والنفسية للمواطنين، ويخلق مشكلات عائلية ومناطقية وقومية، نتيجة استغلال بعض الأطراف لهذه القضايا لأغراض سياسية أو للتشهير والإثارة.

وطالبت الوزارة جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أي صور أو فيديوهات تخص الجرائم أو المعارك بأي شكل من الأشكال، مؤكدة أن البث المباشر من موقع الحدث ممنوع.