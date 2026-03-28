حكومة كوردستان تحدد 4 عطل رسمية خلال شهر نيسان

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، عن تحديد 4 عطل رسمية خلال شهر نيسان/أبريل 2026، تشمل الموظفين والمعلمين والطلبة في عموم مؤسسات الإقليم.

وبحسب جدول العطل الرسمية الذي نشره الموقع الرسمي للحكومة، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن يوم الأربعاء الموافق 1 نيسان 2026 سيكون عطلة رسمية في جميع دوائر ومؤسسات حكومة الإقليم، بمناسبة رأس السنة الآشورية-البابلية-الكلدانية.

ووفقاً للجدول، فإن يوم الأحد الموافق 5 نيسان 2026، الذي يصادف عيد القيامة لدى المسيحيين، سيكون عطلة رسمية ليوم واحد في جميع المؤسسات، فيما تمتد العطلة لثلاثة أيام بالنسبة للمواطنين المسيحيين.

وأشار الجدول أيضاً إلى أن يوم الخميس الموافق 9 نيسان 2026 سيكون عطلة رسمية بمناسبة ذكرى تحرير العراق من نظام الرئيس الأسبق صدام حسين.

كما أوضح أن يوم الأربعاء الموافق 15 نيسان 2026 سيكون عطلة رسمية في عموم مؤسسات الإقليم، بمناسبة رأس السنة الإيزيدية.

وتأتي هذه العطل ضمن جدول المناسبات الرسمية المعتمد من قبل حكومة إقليم كوردستان لعام 2026.