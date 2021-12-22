حكومة كوردستان تحدد موعد سريان حظر دخول غير الملقحين لدوائرها

شفق نيوز/ أفادت وزارة العدل في حكومة إقليم كوردستان، بأن قرار حظر دخول الموظفين والمراجعين إلى الدوائر الحكومية سيسري بدءا من مطلع العام المقبل ممن لم يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في كتاب عممه وزير العدل فرست أحمد عبد الله على الدوائر الحكومية المعنية.

ووفق الكتاب، الصادر بتاريخ 15 كانون الأول الجاري، فإن أي موظف مهما كانت درجته الوظيفية لن يكون بمقدوره الاستمرار في الدوام الرسمي إذا لم يكن قد تلقى لقاح كورونا قبل تاريخ 1-1-2022.

وأضاف أنه بعد 1-1-2022 لن يكون بمقدور أي مواطن مراجعة المؤسسات الحكومية اذا لم يكن قد تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتوعد الكتاب بأن رؤساء ومسؤولي المؤسسات الحكومية سيتعرضون للمساءلة القانونية في حال عدم تطبيق هذه التعليمات.