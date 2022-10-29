حكومة كوردستان تحدد موعد توزيع رواتب الشهر الجاري 

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن موعد توزيع رواتب شهر تشرين الاول/ أكتوبر الجاري .

وقال معاون رئيس حكومة الإقليم للشؤون الاقتصادية، ريباز حملات في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرواتب الشهرية لن تتأخر بأي شكل من الأشكال.

وأوضح، أن الرواتب ستوزع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفقا للجدول المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان .

وأول أمس الخميس، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن وزارة المالية والإقتصاد ستشرع قريبا في توزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما انتقدت الحكومة الاتحادية لبيعها النفط الأبيض على سكان الإقليم بأسعار باهظة.