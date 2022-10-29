سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة كوردستان تحدد موعد توزيع رواتب الشهر الجاري 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-29T10:07:38+0000
حكومة كوردستان تحدد موعد توزيع رواتب الشهر الجاري 

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم السبت، عن موعد توزيع رواتب شهر تشرين الاول/ أكتوبر الجاري .

وقال معاون رئيس حكومة الإقليم للشؤون الاقتصادية، ريباز حملات في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرواتب الشهرية لن تتأخر بأي شكل من الأشكال.

وأوضح، أن الرواتب ستوزع مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وفقا للجدول المعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان .

وأول أمس الخميس، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن وزارة المالية والإقتصاد ستشرع قريبا في توزيع الرواتب على العاملين في القطاع العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، فيما انتقدت الحكومة الاتحادية لبيعها النفط الأبيض على سكان الإقليم بأسعار باهظة.

related

مالية كوردستان تطلق رواتب ايلول لموظفي خمس وزارات 

Date: 2022-10-15 06:54:02
مالية كوردستان تطلق رواتب ايلول لموظفي خمس وزارات 

‏مالية كوردستان تباشر بتوزيع رواتب ثلاث وزارات

Date: 2022-09-17 06:34:13
‏مالية كوردستان تباشر بتوزيع رواتب ثلاث وزارات

مالية كوردستان تطلق رواتب أيلول لفئتين

Date: 2022-10-12 06:05:23
مالية كوردستان تطلق رواتب أيلول لفئتين

"وصلت الاموال من بغداد".. مالية كوردستان تشرع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم

Date: 2021-11-08 13:11:48
"وصلت الاموال من بغداد".. مالية كوردستان تشرع بتوزيع رواتب موظفي الاقليم

مالية كوردستان تحدد موعد اطلاق رواتب الشهر الحالي 

Date: 2022-10-26 06:21:39
مالية كوردستان تحدد موعد اطلاق رواتب الشهر الحالي 

المالية الكوردستانية تصدر توضيحا يخص رواتب الموظفين

Date: 2019-07-21 21:05:57
المالية الكوردستانية تصدر توضيحا يخص رواتب الموظفين

مالية اقليم كوردستان تعلن جدولا لتوزيع رواتب 17 وزارة وهيئة دفعة واحدة

Date: 2020-12-12 08:59:07
مالية اقليم كوردستان تعلن جدولا لتوزيع رواتب 17 وزارة وهيئة دفعة واحدة

كوردستان تعلن تسلمها 200 مليار دينار عراقي من بغداد

Date: 2021-10-04 13:25:52
كوردستان تعلن تسلمها 200 مليار دينار عراقي من بغداد