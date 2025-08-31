حكومة كوردستان تجتمع بالوفد التفاوضي مع بغداد وتؤكد على مواصلة الحوار

شفق نيوز- أربيل

أكدت حكومة كوردستان، يوم الأحد، على مواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية، خلال اجتماعها مع الوفد التفاوضي مع بغداد.

وقالت الحكومة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ترأس، اجتماعاً مع الوفد الحكومي المكلّف بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية".

وأضافت: "خلال الاجتماع، استمع رئيس الحكومة إلى تقرير مفصل من الوفد التفاوضي حول آخر مستجدات المباحثات الفنية والقانونية مع الحكومة الاتحادية، وأوضح الوفد أنه قدّم للحكومة الاتحادية كافة البيانات والمعلومات اللازمة، مدعومة بالتوضيحات المطلوبة لمختلف القضايا والملفات".

وتابعت "في ختام الاجتماع، جرى التأكيد على ضرورة مواصلة الحوار وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن تأمين الحقوق الدستورية والمستحقات المالية والرواتب لإقليم كوردستان".