حكومة كوردستان تثمن موقف الولايات المتحدة وتشيد بدعمها للنظام الدستوري للاقليم

شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، خُصص لعرض نتائج الزيارة الرسمية التي أجراها وفد رفيع المستوى من حكومة الإقليم إلى العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الماضي.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية الزيارة، موضحاً أن الولايات المتحدة تنظر بعين الاعتبار إلى علاقاتها مع إقليم كوردستان بوصفه شريكاً أساسياً، مؤكداً أن واشنطن جددت دعمها للنظام الدستوري في الإقليم، وحقوقه وصلاحياته ضمن إطار الدستور العراقي، بوصف ذلك عنصراً محورياً في ترسيخ النظام الفيدرالي وحماية الكيان الدستوري لكوردستان.

وبحسب بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد استعرض بارزاني أبرز اللقاءات التي عقدها الوفد مع أعضاء الكونغرس والإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى تأكيد الطرفين على أهمية تعزيز الشراكة بما يحفظ مصالح الجانبين، ضمن نظام فيدرالي دائم ومستقر في العراق.

وفيما يتعلق باللقاء مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، عبّر رئيس الحكومة عن تقديره لتصريحات الوزير التي جدد فيها التزام بلاده بدعم كوردستان قوية ومستقرة ضمن العراق الفيدرالي، واستعداد واشنطن لتقديم الدعم لحكومة الإقليم في مختلف المجالات، وتأمين حقوقه الدستورية وحصته العادلة من الإيرادات.

كما أشار إلى إشادة وزير الخارجية الأميركي باستضافة كوردستان للنازحين واللاجئين، وحمايتها لحقوق المكونات القومية والدينية المختلفة.

وقدم أعضاء الوفد الوزاري خلال الاجتماع تقارير تفصيلية عن اجتماعاتهم بحسب اختصاصاتهم، وجرى مناقشة نتائج الزيارة بشكل معمق.

وفي ختام الاجتماع، ثمّن مجلس الوزراء موقف الولايات المتحدة، وأكد احترامه وتقديره لدعمها المتواصل للنظام الدستوري للإقليم وضمان تطبيق صلاحياته وخصوصياته ضمن إطار الدستور العراقي.

وشدد المجلس على أن إقليم كوردستان سيواصل الحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا العالقة ضمن الإطار الدستوري، لاسيما ما يتعلق باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو"، باعتبار أن ذلك يسهم في زيادة إيرادات الموازنة الاتحادية وتطوير قطاع النفط والغاز وفق الأطر الدستورية، ويضمن عودة الإيرادات لصالح جميع المواطنين، بعد أن تسبب توقف العملية منذ آذار 2023 بخسائر بمليارات الدولارات على الخزينة العامة.