حكومة كوردستان تثمن دعم السيسي للقضية الكوردية

شفق نيوز- أربيل

ثمّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الاثنين، دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للقضية الكوردية، ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال مسرور بارزاني في بيان، إنه التقى اليوم، القنصل المصري لدى إقليم كوردستان السفير محمود فاروق يوسف عامر، مبينا أن اللقاء تناول نتائج زيارته الأخيرة إلى القاهرة ولقائه بالرئيس السيسي، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأضاف أن الجانبين أكدا رغبتهما المشتركة في تمتين الروابط التي تجمع إقليم كوردستان ومصر، مشيراً إلى التقدير لدور السيسي في دعم القضية الكوردية وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في العشرين من كانون الأول الماضي إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، أجرى فيها مباحثات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان وجمهورية مصر.