حكومة كوردستان تتسلم 443 مليار دينار من بغداد

شفق نيوز/ ‏تسلمت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، 443 مليار دينار من وزارة المالية الاتحادية، لتمويل رواتب شهر نيسان لموظفي الإقليم.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الجدول الخاص بتوزيع رواتب الموظفين في إقليم كوردستان، لشهر نيسان الماضي.

وكانت وزارة المالية الاتحادية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، إطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كوردستان و فئات المستحقين لشهر نيسان الماضي.

وأكدت وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان، بوقت سابق من اليوم، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين وذوي الشهداء وضحايا الأنفال وأصحاب الاحتياجات الخاصة، لشهر نيسان/أبريل الماضي.