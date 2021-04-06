حكومة كوردستان تتخذ أولى الخطوات لتوفير رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انها عقدت اجتماعا عالي المستوى مع وزارة المالية والاقتصاد من اجل اعداد قانون ميزانية الاقليم للعام الحالي 2021، مشيراً إلى مساعي الحكومة لتأمين رواتب الموظفين وتحسين أوضاع المواطنين بصورة عامة.

وجاء في بيان للتخطيط ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع بحث "الاستعدادات لمشروع قانون الموازنة وخصوصا بعد اقرار قانون الموازنة العراقية العامة والاتفاق بين الاقليم وبغداد".

وقال وزير التخطيط دارا رشيد إن "المساعي تبذل من قبل الحكومة لتأمين الرواتب وتحسين اوضاع حياة المواطنين"، مبينا أن "العمل جار على ضوء ذلك للاستعداد لاعداد ميزانية الاقليم".

وطالب وزير التخطيط الكوردستاني بحسب البيان بالاستعجال في طرح المقترحات والملاحظات من اجل التباحث بشأنها في الاجتماع المقبل لمجس وزراء الاقليم.