سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

حكومة كوردستان تتخذ أولى الخطوات لتوفير رواتب الموظفين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-06T15:01:16+0000
حكومة كوردستان تتخذ أولى الخطوات لتوفير رواتب الموظفين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التخطيط في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، انها عقدت اجتماعا عالي المستوى مع وزارة المالية والاقتصاد من اجل اعداد قانون ميزانية الاقليم للعام الحالي 2021، مشيراً إلى مساعي الحكومة لتأمين رواتب الموظفين وتحسين أوضاع المواطنين بصورة عامة.

وجاء في بيان للتخطيط ورد لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع بحث "الاستعدادات لمشروع قانون الموازنة وخصوصا بعد اقرار قانون الموازنة العراقية العامة والاتفاق بين الاقليم وبغداد".

وقال وزير التخطيط دارا رشيد إن "المساعي تبذل من قبل الحكومة لتأمين الرواتب وتحسين اوضاع حياة المواطنين"، مبينا أن "العمل جار على ضوء ذلك للاستعداد لاعداد ميزانية الاقليم".

وطالب وزير التخطيط الكوردستاني بحسب البيان بالاستعجال في طرح المقترحات والملاحظات من اجل التباحث بشأنها في الاجتماع المقبل لمجس وزراء الاقليم.

related

لجنة الطاقة توجه سؤالاً لحكومة كوردستان حول حصة النفط الابيض

Date: 2019-11-26 17:46:41
لجنة الطاقة توجه سؤالاً لحكومة كوردستان حول حصة النفط الابيض

حكومة الاقليم تناقش جملة ملفات اصلاحية واخرى خاصة باللاجئين السوريين

Date: 2019-10-30 16:22:04
حكومة الاقليم تناقش جملة ملفات اصلاحية واخرى خاصة باللاجئين السوريين

طالباني: مشروع الاصلاح مكسب للجميع وندعو البرلمان للتصويت عليه

Date: 2019-12-13 09:53:58
طالباني: مشروع الاصلاح مكسب للجميع وندعو البرلمان للتصويت عليه

حكومة اقليم كوردستان تعلن انفاق مليار و500 مليون دولار سنويا لمخيمات النزوح

Date: 2019-11-09 14:33:54
حكومة اقليم كوردستان تعلن انفاق مليار و500 مليون دولار سنويا لمخيمات النزوح

كاشفة التفاصيل.. حكومة اقليم كوردستان: رئيس حزب مدين للأهالي بـ70 مليار دينار

Date: 2020-02-20 15:11:38
كاشفة التفاصيل.. حكومة اقليم كوردستان: رئيس حزب مدين للأهالي بـ70 مليار دينار

كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً

Date: 2019-10-22 19:32:26
كوردستان تنفذ 299 مشروعاً ستراتيجياً

كلار.. عشرات المتظاهرين يطالبون بصرف رواتب متأخرة

Date: 2020-08-22 17:30:28
كلار.. عشرات المتظاهرين يطالبون بصرف رواتب متأخرة

حكومة كوردستان توجه طلباً لوزراء الكابينة السابقة

Date: 2019-07-28 14:20:48
حكومة كوردستان توجه طلباً لوزراء الكابينة السابقة