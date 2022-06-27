حكومة كوردستان: أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام المنظمات الحقوقية

شفق نيوز/ أكدت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، التزامها باتفاقيات مكافحة العنف والتعذيب في السجون، مشيرة إلى أن المنظمات الحقوقية المحلية والدولية أجرت 85 زيارة للسجون خلال العامين الماضي والحالي.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كوردستان، ديندار زيباري، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "حكومة اقليم كوردستان لديها اتفاقيات مع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان المحلية والدولية بشأن مكافحة العنف والتعذيب في السجون، ولدينا مجموعة من القرارات التي تصب في هذا الاتجاه".

وبين أن "القضاء على التعذيب يشمل كل شيء من السجون إلى الاتجار بالبشر والأضرار الناتجة عن الحرب، واليوم نتجه نحو اتفاقيات دولية للقضاء على العنف والتعذيب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وأضاف أنه "منذ العام 2008 ولغاية الان لم يتم تنفيذ أي حكم بالإعدام ولدينا 300 سجين لم تنفذ بهم هذه العقوبة، كما لدينا 5000 ملف عنف من قبل تنظيم داعش ضد المسيحيين والايزيديين، كما أن المحاكم في الإقليم نظرت بـ30 ملفاً خاصاً بالصحفيين وحسمت لصالحهم".

وأكد زيباري أن "أبواب السجون الاصلاحية ومعتقلات قوات الاسايش والهيئات الامنية الاخرى في الاقليم مفتوحة أمام المنظمات الحقوقية المحلية والدولية"، مبينا "في العامين 2021 و2022 أجرت منظمات حقوقية محلية ودولية 85 زيارة لهذه السجون واطلعت على أوضاع السجناء".

وشدد أن "العراق واقليم كوردستان يجب أن يكون لهما قانوناً خاصاً بالقضاء على التعذيب، لكن مع هذا وبدون وجود القانون عمل إقليم كوردستان على القضاء على التعذيب والعنف".

واوضح زيباري أن "200 شخص و36 شركة تمت مقاضاتهم ومعاقبتهم بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وختم بالقول "هناك ملاحظات وتوصيات ابدتها المنظمات ونحن ننظر فيها ولدينا مشاكل لكنها ليست بحجم المشاكل في سجون العراق الاخرى".