حكومة كوردستان بمناسبة عيد "إيزي": مصرون على تطبيق اتفاقية سنجار

شفق نيوز / جدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الخميس، إصرار حكومة الإقليم على تطبيع الأوضاع في قضاء سنجار وضواحيه عن طريق تطبيق "اتفاقية سنجار".

وتنص اتفاقية سنجار، المبرمة بين حكومتي بغداد وإقليم كوردستان، على إخراج جميع الجماعات المسلحة من القضاء تمهيدا لعودة النازحين وإعادة إعمار المنطقة.

وتوجه بارزاني، في رسالة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بأحر التهاني والتبريكات إلى الإخوة والأخوات الإيزيديين بمناسبة عيد صوم "إيزي"، متمنياً أن يكون عيداً ملؤه الأفراح والمسرّات.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، إن "حكومته ستواصل مسيرتها من أجل خدمة جميع المكونات، وترسيخ ثقافة التعايش الديني والقومي في الإقليم".

وجدد بارزاني، إصرار حكومته على ضرورة "تطبيع الأوضاع في سنجار وضواحيها عن طريق تطبيق اتفاقية سنجار، وخروج الجماعات الخارجة عن القانون، ليتسنى للإخوة والأخوات النازحين الإيزيديين العودة إلى ديارهم برأس مرفوعة، وأن يتم إعادة إعمار مناطقهم".

ويحتفل الإيزيديون بعد صيام 3 أيام “الثلاثاء والأربعاء والخميس” في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول، وفق التقويم الشرقي” الكرمانجي” بعيد إيزي” أي عيد الخالق أو ما يُعرف ”بعيد الصوم الكبير”، ويفرق بين التقويم الميلادي والشرقي 13 يوماً.