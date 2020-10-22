حكومة كوردستان توضّح مساهمة الإقليم في تنفيذ التزام العراق باتفاق أوبك

شفق نيوز/ قالت حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس إنها قد التزمت بخفض إنتاجها من النفط الخام في ضوء مقررات اجتماعات أوبك بلس (+OPEC) بنسب "عادلة" تتلاءم مع كميات النفط المنتجة من حقوله.

يأتي هذا الموقف رداً على تصريحات وزير النفط الاتحادي إحسان عبد الجبار والتي قال فيها إن "إقليم كوردستان ما زال لا يساهم بتخفيضات اوبك+"، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن إنتاج الإقليم من النفط الخام لا يتجاوز 10% من إجمالي إنتاج العراق.

واوضح انه "لا مانع لدى حكومة الإقليم للاستمرار في إجراءات التخفيض وفق النسبة العادلة التي يتم الاتفاق عليها، على أن تلتزم الحكومة الاتحادية بتأمين مستحقات الإقليم لتغطية نفقاته المالية مقابل الإيرادات النفطية التي يخسرها نتيجة خفض الإنتاج، وبخلافه لا يستطيع الإقليم إدارة شؤونه وتغطية نفقاته الأساسية وفي مقدمتها رواتب موظفيه".

واردف عادل بالقول "تم أيضاً خفض المبلغ المخصص لجزء من تعويضات الموظفين من قبل وزارة المالية الاتحادية من 453 مليار دينار إلى 320 مليار دينار شهرياً، إضافة إلى التراجع الكبير في الإيرادات غير النفطية بسبب تبعات جائحة (كوفيد- 19)، كذلك لم تصرف الحكومة الاتحادية لغاية الآن الجزء المخصص لتعويضات موظفي الإقليم للأشهر ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٠"، مشددا على ان "هذا يتطلب ضرورة أن تأخذ الحكومة الاتحادية بنظر الاعتبار الأزمة المالية العصيبة التي يواجهها الإقليم منذ شهر شباط 2014 بعد استقطاع حصته المقررة من الموازنة الاتحادية".

وتابع المتحدث باسم حكومة الاقليم انه "تم الاتفاق بهذا الصدد في بغداد، بتاريخ 18/4/2020، بين وفد الحكومة الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، ووفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية والاقتصاد، وأُعلن ذلك الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك، وأكد فيه الجانبان على ضرورة مراعاة العدالة في تحديد نسبة التخفيض لإنتاج الإقليم من النفط الخام بحيث يكون على أساس كمية ما ينتجه الإقليم نسبة إلى الإنتاج الكلي للعراق، وعلى ألا يلحق ذلك التخفيض أضراراً مالية إضافية كبيرة بالإقليم".