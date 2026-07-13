حكومة كوردستان: الأربعاء يبدأ توزيع رواتب الموظفين لشهر حزيران

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، جدول توزيع رواتب شهر حزيران/يونيو لموظفي ومتقاعدي الإقليم، فيما أكدت أن عملية صرف الرواتب ستبدأ صباح يوم الأربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن وصول تمويل الرواتب تزامن مع انتهاء الدوام الرسمي، الأمر الذي حال دون تسلم المبالغ النقدية من فرع أربيل التابع للبنك المركزي العراقي، موضحة أنه رغم عطلة يوم الثلاثاء الرسمية في العراق وإقليم كوردستان، فإن وزارة المالية في الإقليم ستباشر بإجراءات استلام الأموال وتحويلها إلى المصارف والمحافظات والإدارات المستقلة.

وأشارت إلى أن جميع المصارف والخزائن ستكون في حالة استعداد كامل، لضمان انطلاق توزيع الرواتب عند الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء.

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، إيداع مبلغ 841 ملياراً و161 مليون دينار في الحساب المصرفي للوزارة لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، بصفته تمويل رواتب شهر حزيران/يونيو لموظفي ومتقاعدي الإقليم.

ولفتت الوزارة إلى أن وزارة المالية الاتحادية اقتطعت، للشهر الثاني على التوالي، مبلغ 120 مليار دينار من إجمالي تمويل الرواتب، باعتباره حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية للإقليم الخاصة بشهر حزيران/يونيو.