حكومة كوردستان: اللغة الكوردية لم تحظ باهتمام بغداد

شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، مشيراً إلى أن اللغة الكوردية لم تحظَ بالاهتمام اللازم من قبل بغداد.

وقال بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى عموم الكوردستانيين وسائر القوميات والمكونات في كوردستان"، موضحا أن "اللغة تمثل هوية وتعريفاً لكل إنسان وقومية، وهي جزء حيوي من الثقافة وركيزة أساسية في ترسيخ القيم الوطنية، وعليه فإن حماية اللغة الأم وتنميتها واجب مهم ومسؤولية تتحملها الأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية".

وتابع "إذا ما كان الاهتمام باللغة الأم وإحياء يومها الأغر، أمراً مهماً للشعوب الأخرى في العالم، إلا أن لغتنا، نحن الكوردستانيين، وعلى الرغم من ثورات شعبنا وذوده وتضحياته الجِسام، هي العامل المهم في بقائنا، مما ينبغي أن تكون محط اهتمام بالنسبة لنا".

ولفت بارزاني الى أن "اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية في إقليم كوردستان والعراق، وفقاً للدستور العراقي الدائم، لكنها وللأسف لم تحظَ بذلك الاهتمام اللازم على مستوى العراق وحتى في إقليم كوردستان، ولهذا نتطلع إلى الارتقاء بها وتحقيق مزيد من التقدم بهذا المجال".

ودعا رئيس حكومة إقليم كوردستان المؤسسات الثقافية والعلمية والأكاديمية المعنية في إقليم كوردستان إلى "القيام بواجبها على أكمل وجه عبر معالجة أي خلل أو تقصير في مجال اللغويات وإيلاء اللغة مزيداً من الاهتمام"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان لن تدخّر وسعاً في تقديم كل أشكال التنسيق والتعاون بهذا الشأن، وإلى جانب الاهتمام باللغة الكوردية، يتعين أن تُؤخذ بعين الاعتبار وبجدير بالاهتمام، لغات المكونات القومية التي تشكل جزءاً من شعب كوردستان".

وختم بيانه بالقول، "في هذه المناسبة المهمة، أرى من الضروري أن نحيّي ونستذكر المثقفين والأساتذة الأجلاء وجميع الأحبة الذين يمارسون دوراً بارزاً في حماية اللغة الكوردية والاهتمام بها وتعليمها وازدهارها".